Toninelli: "Chi ha fatto disastri ora sfiducia Speranza"

(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2021 "Chi oggi si straccia le vesti in aula fa parte di quei partiti che governano la Lombardia da oltre un ventennio. La Lombardia dei record negativi nella gestione della sanità che ha messo in fila tremendi errori e manchevolezze tali da renderla la peggiore d'Italia in tutto. Purtroppo anche nel numero di morti per Covid-19". Così, intervenendo nell'aula di Palazzo Madama, il senatore lombardo del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev