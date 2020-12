(Agenzia Vista) Roma, 26 dicembre 2020 Toninelli: "Ennesima figuraccia di Salvini che approfitta dei City Angels per qualche like" "Ennesima figuraccia di Salvini che approfitta dei volontari di City Angels per fare l'ennesima figuraccia. Ha donato un pacco non suo ad una donna che non era una senzatetto, per avere qualche like sui social". Lo ha detto l'esponente del M5s Danilo Toninelli. 01_39 Facebook Toninelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev