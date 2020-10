(Agenzia Vista) Roma, 04 ottobre 2020 Toninelli e il videomessaggio per gli 11 anni del M5s: "Possiamo dare ancora tantissimo all'Italia" Danilo Toninelli, senatore del M5s, ha diffuso, sui propri profili social, un messaggio di auguri per gli undici anni della nascita del Movimento. "Oggi come undici anni fa, questo progetto può dare tantissimo all'Italia. Fin quando ci saremo noi in Parlamento, ci sarà garanzia di trasparenza e onestà", ha aggiunto l'ex Ministro dei Trasporti. /Facebook Danilo Toninelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev