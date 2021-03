(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2021 Toninelli: "Rousseau non esiste senza M5s e viceversa" "Chi pensa all’interno del Movimento cinque stelle che il Movimento possa esistere senza democrazia diretta, che si chiama nel nostro caso Rousseau, ha completamente sbagliato e dovrebbe andare in un altro partito. Il Movimento cinque stelle è democrazia diretta. Rousseau non esiste senza Movimento cinque stelle e viceversa." Così Danilo Toninelli, Senatore del Movimento 5 stelle, fuori dal Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev