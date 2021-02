(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2021 Toninelli: “Salvini si è rimangiato tutto pur di entrare nel Governo Draghi” 10-02-21 “Salvini ancora una volta? Il traditore? Che si è rimangiato completamente la parola. Pur di entrare nel Governo Draghi ha rimangiato tutto quello che è la sua storia politica. C'è stato uno sbarco ieri, lui ha detto: non fa niente, l'importante è che si faccia una legge europea che regolamenti l'immigrazione clandestina. Si è rimangiato la flat tax pur di entrare dentro al Governo Dreghi dicendo: fa niente, l'importante è che non si aumentano le tasse – cioè è scomparso. L'essere Salvini, l'essere Lega che si basava sulla lotta all'immigrazione e sulla flat tax ce lo siamo perduti, però lui sta al Governo.” Così l’ex ministro del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli in un video in diretta su Facebook / Facebook Danilo Toninelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev