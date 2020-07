(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2020 Toninelli su contestazione al bar: "Ho reagito perché sono stato aggredito" Toninelli commenta la propria reazione immortalata in un video dopo la contestazione di alcuni passanti fuori da un bar: "Erano 15 persone, una squadra hanno detto: «eccolo il politico a cui fare domande». Vengo accerchiato, con fare non normale, io sono un cittadino che risponde a tutti, io sono un cittadino normale che ha il privilegio di lavorare nelle istituzioni, mi fermano da tutte le parti, al bar, al carrello mentre faccio la spesa, per me è uno stimolo. Questa era una situazione diversa, non volevano un confronto, ma attaccarmi in modo minaccioso e aggressivo, anche la fisicità era aggressiva. Io mi arrabbio perché non possono dirmi che sono uguale agli altri, mi taglio lo stipendio da 7 anni e questi devono saperlo", Facebook Toninelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it