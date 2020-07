(Agenzia Vista) Palermo, 20 luglio 2020 Tony Gentile "cancella" la sua foto di Falcone e Borsellino per difendere diritto d'autore All'indomani dell'anniversario della strage di via D'Amelio, il fotografo Tony Gentile, autore della foto simbolo dei due magistrati, ha lanciato l'iniziativa #photographslivesmatter per difendere il diritto d'autore, insieme a lui altri fotografi. Il flash mob sotto il murale della Cala che ritrae proprio il celebre scatto di Gentile / Il servizio di Giuseppe Rizzuto TGS Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev