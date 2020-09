(Agenzia Vista) Roma, 1 settembre 2020 Torna la Ztl nel centro storico di Roma, varchi e telecamere attive. Le immagini Tra le polemiche di alcuni negozianti e il plauso dei residenti tornano attivi, dopo cinque mesi, i varchi della Zona a traffico limitato del centro storico. La limitazione era stata sospesa per venire in contro ai cittadini in tempi di pandemia. L’ingresso alle auto torna a essere vietato dalle 6:30 alle 18:00. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev