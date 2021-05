Tornano i primi turisti stranieri a Fiumicino, Adr li accoglie con gadget e prodotti made in Italy

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2021 Aeroporti di Roma hanno dato il benvenuto ai primi 300 passeggeri arrivati con i voli covid tested da Atlanta e da New York con gadget e prodotti gastronomici made in Italy. Un segnale di speranza per la ripartenza del settore turistico. Adr Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev