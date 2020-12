(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2020 "Torneremo presto a volare", gli auguri di Aeroporti di Roma in un video Un pianista professionista ripreso dall’alto da un drone mentre, sulla pista dell’aeroporto di Fiumicino, esegue un brano nel mezzo di una pista chiusa e una ballerina che si esibisce in un terminal vuoto senza personale e passeggeri. Per un Natale diverso, Adr ha pensato ad un augurio diverso can òa speranza di tornare presto a volare. 03_07 ADR Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev