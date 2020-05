Toscana, Giani: trovare risorse per premiare i comuni

Roma, 12 mag. (askanews) - "Il presidente Rossi e tutti noi - per i propri canali - e anche i parlamentari toscani, stanno tutti lavorando affinché sul decreto Conte ci sia una grossa voce di orientamento di risorse verso i Comuni. Dalla Regione, allo stato attuale, non ci sono transiti di risorse in via istituzionale però qualcosa per dare il contributo lo dobbiamo trovare. I nostri tecnici stanno lavorando per dare un segnale di vigilanza ai comuni che del resto sono stati molto attivi e bravi nel gestire la situazione di emergenza e anche noi come regione dovremmo trovare degli elementi premiali verso i comuni". Così Eugenio Giani, presidente del consiglio regionale e candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra.