Toti: centrodestra dovrebbe impegnarsi in questo governo

Roma, 4 feb. (askanews) - "Il centrodestra dovrebbe impegnarsi in questo governo, ci auguriamo nel modo più ampio possibile. Un governo di salute pubblica, di unità nazionale, crediamo debba coinvolgere l'insieme delle forze politiche ma anche sociali, economiche, culturali. E' uno sforzo che deve partire dalla politica ma non può rimanere relegato al mondo della politica soprattutto in un paese dove i corpi intermedi soffrono di crisi di rappresentanza". Lo ha detto Giovanni Toti, leader di Cambiamo, al termine delle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi."Abbiamo ribadito a Draghi che guardiamo con grande disponibilità allo sforzo che sta facendo con grande attenzione e con spirito propositivo. Abbiamo detto a Draghi che ci auguriamo che questo possa essere un governo che somma le migliori energie del paese, non la riedizione della maggioranza che ha già governato, ma una cosa a cui si possano aggiungere tutte le sensibilità senza sbarramenti o veti", ha aggiunto.