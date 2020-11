(Agenzia Vista) Liguria, Novembre 2020 Toti corregge il tweet: "Volevo dire una cosa banale, che gli anziani possono essere più protetti" "Un tweet mal scritto e volutamente da molti male interpretato ha suscitato una polemica che ha tenuto banco per l'intera giornata, quando in realtà diceva una cosa piuttosto banale. Le categorie fragili come gli anziani possono essere più protette senza un grande sforzo per chi continua a produrre". Così il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in una conferenza stampa dove ha precisato il senso del tweet che oggi è stato al centro del dibattito social. / Courtesy Giovanni Toti Durata: 03_28 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev