(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Toti: “Crisi aperta in televisione e sui social, ho cercato anche il televoto” Abbiamo visto una crisi aprirsi in televisione, abbiamo visto molto sui social e in televisione di questi tempi. Io ho cercato anche dov’era il televoto per partecipare ma non l’ho trovato. Speriamo che si chiarisca la situazione”. Così Giovanni Toti (Cambiamo!) dopo il vertice di centrodestra, in seguito alla crisi di Governo aperta dalle dimissioni di Italia Viva. Durata: 00_27 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev