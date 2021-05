Toti: "Dosi AstraZeneca esaurite, nuovo open day prossima settimana"

(Agenzia Vista) Genova, 25 maggio 2021 "Al momento le dosi dell'Open Day di AstraZeneca sono tutte esaurite: 22 mila dosi avevamo e 22 mila dosi sono state prenotate, per cui stiamo facendo un censimento sulle seconde dosi di AstraZeneca e un ulteriore censimento su Johnson perchè potrebbero arrivare 10 mila dosi in più nei prossimi giorni. Penso che la settimana prossima ripeteremo l'esperimento dell'Open Day su base volontaria e lo faremo per tutte le settimane a venire, ovviamente dosi permettendo. Io stesso ho prenotato AstraZeneca perchè è giusto che uno faccia quello che consiglia". Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti. Facebook Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev