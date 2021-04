Toti: “In Liguria la campagna vaccinale sta andando bene, siamo concentrati su persone fragili”

(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2021 “Sui soggetti ultra fragili la campagna vaccinale sta andando avanti bene. Credo che nelle prossime settimane riusciremo a risolvere il problema, d’altra parte molti ci accusano di aver lasciato indietro altre categorie ma noi ci siamo concentrati volutamente su gli ultraottantenni e sugli ultra fragili cioè tutte quelle persone che veramente possono morire incontrando il virus o avere sintomi severi. Stiamo lavorando per dare una risposta a quelle persone. Essere tra le prime regioni d’Italia sia con la prima dose sia come seconda dose e ci conferma che la strada è quella giusta. Sui domiciliari ieri ho chiesto a tutti i direttori generali di aumentare le squadre di vaccinazione una cosa è lavorare negli hub è una cosa e raggiungere i nostri cittadini che spesso vivono nell’entroterra in zone anche lontane da raggiungere.” Così il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. / Courtesy Primo Canale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev