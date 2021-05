Toti: "Nuovo open day vaccinazione per gli over 18"

(Agenzia Vista) Genova, 31 maggio 2021 "Gli over 18 potranno nuovamente accedere alle prenotazioni per Astrazeneca e Johnson & Johnson. Saranno disponibili con 20 mila 500 dosi, 2 mila in più ci sono state concesse dal generale Figliuolo dopo una mia telefonata", così il presidente della Regione Liguria Toti, durante la diretta di aggiornamento sui dati Covid. / Facebook Giovanni Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev