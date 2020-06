(Agenzia Vista) Genova, 16 giugno 2020 Toti: "Seggi fuori da scuole idea difficile da realizzare" Il governatore della Liguria Giovanni Toti: “Può essere un’idea ma non credo sia di facile realizzazione. Credo che ci saremmo risparmiati molti grattacapi se, come avevano chiesto sostanzialmente tutti i governatori chiamati al rinnovo, si fosse deciso di andare a votare prima dell’inizio della scuola. Se si trovano altri spazi non sono certamente in disaccordo ma mi sembra una toppa messa da un partito di governo a delle decisioni sconclusionate e sbagliate”. Facebook Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev