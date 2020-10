Agenzia Vista) Genova, 24 ottobre Toti: “Su chiusure alle 18 chiesto al Governo di differenziare bar e ristoranti per tipo” “Il Governo intende prendere misure stringenti e ha chiesto alle Regioni di esprimersi. Sulla chiusura di bar e ristoranti ho proposto di differenziare gli orari per tipo di locale. Un bar che lavora fino alle 18 ha tanti momenti per servire mentre un ristorante che ha soltanto il pasto della cena è molto più penalizzato. Crediamo che non sia giusto” queste le parole del governatore della Liguria Giovanni Toti in un video trasmesso sulla sua pagina Facebook. /Facebook Giovanni Toti Durata: 02_14 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev