Toti: "Vietati spostamenti in seconde case fino a Pasquetta"

(Agenzia Vista) Genova, 29 marzo 2021 "Dati i numeri in crescita del contagio e il fatto che Pasqua sarà comunque in zona rossa, al fine di evitare esodi verso il nostro territorio e anche gli spostamenti tra le nostre città verso le aree più colpite dal virus, ho chiesto agli uffici di predisporre e la firmerò per entrare in vigore nella giornata di domani un'ordinanza che a partire da mercoledì fino alla notte di lunedì di Pasquetta vieta di spostarsi nelle seconde case, sia che queste siano fuori regione cioè vieta che qualcuno possa provenire verso di noi, sia che siano di proprietà o in affitto a persone residenti in Liguria ma in un'altra provincia rispetto a quella di residenza". Così il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa serale sull'andamento della pandemia. Facebook Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev