(Agenzia Vista) Regno Unito, 21 dicembre 2020 Traffico merci UK-UE, Johnson: “Capiamo ansie per variante Covid, ma da camionisti rischio basso" “Noi del Regno Unito comprendiamo appieno le ansie dei nostri amici per il Covid, le loro ansie per la nuova variante, ma è anche vero che crediamo che i rischi di trasmissione da parte di un autista solitario seduto da solo nell’abitacolo siano davvero molto bassi. E quindi speriamo di fare progressi il più velocemente possibile”. Così il Primo ministro inglese Boris Johnson in una dichiarazione da Downing Street in diretta su Facebook / Facebook Boris Johnson Durata: 00_25 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev