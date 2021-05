Tragedia Mottarone, Galimberti (sindaco Varese): “I familiari di Alessandro e Silvia sono increduli”

(Agenzia Vista) Varese, 27 Maggio 2021 Tragedia Mottarone, Galimberti (sindaco Varese): “Tanta incredulità tra i familiari di Alessandro e Silvia” “La proclamazione del lutto cittadino è finalizzata ad avvolgere i familiari in un abbraccio da parte di tutta la città. Soprattutto per una tragedia come questa, che è difficile da spiegare, anche per quello che sta emergendo dall’inchiesta”. Lo ha detto il sindaco di Varese, Davide Galimberti, a margine dei funerali di Alessandro Merlo e Silvia Malnati, i due giovani originari della città lombarda, morti nella tragedia della funivia del Mottarone. Da parte dei familiari delle vittime “emerge una grande incredulità – ha aggiunto Galimberti -, un’impossibilità nel darsi delle risposte, delle spiegazioni. Però anche grande compostezza. Per questo ringrazio particolarmente i familiari più stretti perché in questo momento non è semplice”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev