(Agenzia Vista) Roma, 24 maggio 2021 Tragedia Mottarone, Lorenzin: "Oggi è il giorno del cordoglio e della preghiera" "Il tragico incidente di ieri è quasi inimmaginabile per ognuno di noi, trovare la morte in un giorno di festa e spensieratezza. Avremo modo di approfondire quel che è successo, oggi è il giorno del cordoglio e della preghiera". Così Beatrice Lorenzin in aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev