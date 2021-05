(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2021 "Adesso è il momento del lutto e del dolore. Questo dolore colpisce tutta la Nazione, che stava riscoprendo proprio in questi giorni una maggiore normalità attraverso il contatto con la natura. Le immagini rimarranno un ricordo indelebile in ognuno di noi. Ci stringiamo attorno al dolore dei familiari. Il loro dolore è il nostro dolore", così la presidente del Senato sulla tragedia di Stresa in aula. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev