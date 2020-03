(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2020 Transizione energetica, Ferraris (ad Terna) 7 miliardi di investimenti nel periodo 2020-2024 7,3 miliardi di euro di investimenti per la rete elettrica italiana per abilitare la transizione energetica e favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili in un sistema sempre più articolato e complesso. Questo l'impegno di terna nel piano strategico del 2020 - 2024. "Investimenti chiari per poter supportare una transizione che abbiamo già avviato in Terna e che vogliamo continuare nei prossimi anni" ha affermato l'amministratore delegato di Terna Luigi Ferraris. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev