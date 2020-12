Trasporti, Zuccalà (direttrice 4ward360): "Nuovo formulato per preservare mezzi"

(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2020 "Stiamo entrando in una nuova era. L'era dei nanomateriali 5.0 e dopo anni di studio stiamo puntando ad una rivoluzione che mette al centro della ricerca, soluzioni concrete per un cambiamento sociale positivo nella vita delle persone, degli imprenditori e della società. Il nostro nuovo formulato nanotecnologico diventerà un supporto essenziale in ambito industriale ed è stato progettato per il settore dei trasporti, aerei, navali e terrestri. Il nostro intento è incrementare le potenzialità dei nanomateriali. 4Ward360 studia per migliorare la qualità della vita, aumentare la sicurezza nel trasporto, tutelare i mezzi e garantire la vita delle persone e la protezione dei mezzi nel tempo." Lo dice Sabrina Zuccalà, direttrice del laboratorio di nanotecnologia 4ward360, a margine di un webinar internazionale al quale è stata invitata in qualità di rappresentante di una eccellenza italiana. agenziavista.it