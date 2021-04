Trastevere in zona rossa, tutti a casa. Tranne chi non ce l’ha

(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2021 Trastevere è deserta nel giorno di Pasqua a causa della zona rossa imposta dal Governo per evitare l’aumento dei contagi. Tra le pochissime persone che girano per il quartiere ci sono coloro che una casa dove andare non ce l’hanno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev