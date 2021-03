(Agenzia Vista) Milano, 09 marzo 2021 Treno sanitario, Fontana: "Vero ospedale mobile, può arrivare ovunque ce ne sia bisogno" "Mi auguro che non serva mai, ma può essere utile per tutto il Paese, un ospedale mobile a tutti gli effetti che può incrementare posti letto ovunque ce ne sia bisogno". Così il Governatore lombardo Attilio Fontana alla presentazione del Treno sanitario in Lombardia. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev