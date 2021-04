Treu (Cnel): "Con trasformazione digitale riforma lavoro necessaria"

(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2021 "Avete fatto bene a sottolineare che la trasformazione digitale è l'origine più profonda dei cambiamenti perché è trasversale e tocca tutti gli aspetti sia dell'organizzazione dell'impresa che del lavoro. E noi come Cnel abbiamo cominciato a dare delle indicazioni. E certo dobbiamo andare verso una riforma organica, ma non direi repentina perché queste cose sono complicate, visto che le tecnologie cambiano molto. Vanno fatti quindi degli interventi graduali per arrivare a una cosa organica". Così il presidente del Cnel, Tiziano Treu, intervenendo al Festival del lavoro, sui cambiamenti nel mondo del lavoro per la trasformazione digitale. Festival Lavoro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev