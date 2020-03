Treu (Cnel): "Ecco le nostre proposte all'Unione Europa

(Agenzia Vista) Roma, 27 marzo 2020 Coronavirus, Treu (Cnel) ecco le nostre proposte all'Europa "L’emergenza in corso, che si sta affrontando con una serie di provvedimenti nazionali privi di coordinamento a livello Ue e dalle forti implicazioni degenerative, rischia di compromettere l’intero progetto europeo. Il CNEL ritiene che la grave crisi in atto obblighi gli Stati membri a realizzare sin da subito un nuovo spazio europeo comune in grado di rispondere con velocità ed uniformità alla variabilità di scenario che caratterizzerà sempre più marcatamente il mondo globalizzato, dai punti di vista economico e sociale così come sanitario ed ambientale" così il Presidente del Cnel Tiziano Treu. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev