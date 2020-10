(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2020 Tridico: "Inps fondamentale, spesi 26 miliardi per 14 milioni di soggetti" "In questo complesso contesto, in gran parte inedito, l'Inps ha svolto e svolge tutt'ora un ruolo fondamentale.A seguito dell'emergenza, l'Istituto si è trovato, in pochissimo tempo e senza ulteriori supporti di personale o tecnologici, a dover gestire nuove prestazioni e un impressionante aumento del numero delle prestazioni già previste a legislazione vigente, cui si aggiunge la già notevole gestione ordinaria delle attività". Così nella sua relazione Pasquale Tridico, presidente Inps, in occasione del XIX Rapporto annuale dell'istituto. 01_21 Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev