Triennale Decameron con Tommaso Paradiso: "Secondo me no concerti fino al 2021"

(Agenzia Vista) Milano, 02 maggio 2020 Il direttore artistico di Triennale Milano, Lorenza Baroncelli, spiega l'iniziativa 'Triennale Decameron', il format di Triennale Milano che invita artisti, designer, architetti, intellettuali, musicisti, cantanti, scrittori, registi, giornalisti a sviluppare una personale narrazione su come questo periodo di isolamento stia modificando le loro abitudini e il loro lavoro artistico. Triennale Decameron è un progetto di Triennale Milano sviluppato a partire dallo spunto del Decamerone di Giovanni Boccaccio, che narra di un gruppo di giovani che nel 1348 per dieci giorni si trattengono fuori da Firenze per sfuggire alla peste nera e a turno si raccontano delle novelle per trascorrere il tempo. Tutte le “novelle” di Triennale Decameron saranno trasmesse in diretta sul canale Instagram di Triennale. Tutti i giorni alle 17.00. Il progetto è a cura del Comitato scientifico di Triennale Milano: Umberto Angelini, Lorenza Baroncelli, Lorenza Bravetta, Joseph Grima agenziavista.it