(Agenzia Vista) Emilia-Romagna, 15 aprile 2020 Tromba d'aria in Emilia-Romagna, scoperchiato campanile a Caselecchio di Reno, nel bolognese Nelle ultime 24 ore sono oltre 700 i soccorsi svolti dai Vigili del fuoco per il forte vento che ha colpito Lombardia, Veneto e Emilia Romagna: la maggior parte di questi per danni alle alberature, a strutture leggere e cornicioni pericolanti. Il momento in cui viene danneggiata la copertura di un edificio a Caselecchio di Reno, nel bolognese / fonte Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev