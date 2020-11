Trovato un cadavere nelle campagne di Vibo Valentia. Il soggetto è stato ucciso e poi trasportato

(Agenzia Vista) Reggio Calabria, 4 Novembre 2020 Trovato un cadavere nelle campagne di Vibo Valentia. L’uomo è stato ucciso e poi trasportato È stato trovato il cadavere di un uomo in una zona isolata delle campagne dell’Ariola dalla Squadra mobile di Vibo Valentia. Il procuratore della repubblica ha detto che ci sono già dei sospetti su chi possa essere la vittima. Al soggetto hanno sparato in un altro luogo e poi il cadavere è stato trasportato nel luogo del ritrovamento. Le forze dell’ordine hanno trovato il corpo sulla base di alcune indicazioni, per ora non rivelate alla stampa. / Videocalabria Durata 00_34 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev