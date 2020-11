(Agenzia Vista) Bologna, 07 novembre 2020 Truffa dello shopping, 12 indagati e 5 arresti, tra le 2400 vittime 1600 adolescenti La Polizia Postale di Bologna e Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna, ha denunciato 12 persone di cui 5 arrestate per associazione per delinquere finalizzata truffa aggravata. La complessa attività d’indagine svolta dalla Polizia Postale ha permesso di identificare gli autori di un´associazione per delinquere finalizzata alla compravendita di capi di abbigliamento tramite Instagram, la piattaforma più popolare tra i giovani e giovanissimi. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev