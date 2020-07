Trump annulla la grande convention repubblicana in Florida

Washington, 24 lug. (askanews) - Una decisione difficile, tanto più che è stata resa necessaria dal contagio da Coronavirus, sempre minimizzato dalla Casa Bianca. Nel corso della consueta conferenza stampa, il presidente americano Donald Trump ha annunciato che la grande convention repubblicana a Jacksonville, in Florida, che avrebbe dovuto incoronarlo candidato alla rielezione, verrà annullata a causa dell'emergenza sanitaria."Ho detto al mio team: è tempo di cancellare la convention repubblicana a Jacksonville in Florida. Cominceremo in Nord Carolina lunedì, come è sempre stato previsto, non abbiamo mai annullato questo. Questo rimane come è. I delegati si riuniranno, è lì che faranno la nomination. Quindi i delegati andranno in Nord Carolina e faranno la nomination".