(Agenzia Vista) Washington, 18 aprile 2020 Trump annuncia: "19mld a sostegno degli agricoltori" Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un pacchetto di aiuti del valore di 19 miliardi di dollari per aiutare gli agricoltori." Il programma prevederà pagamenti diretti agli agricoltori, ma anche acquisti in massa di prodotti lattiero-caseari, carne e altri prodotti agricoli per dare cibo alle persone che ne hanno bisogno". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev