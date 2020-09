(Agenzia Vista) Ginevra, 17 settembre 2020 Trump annuncia vaccino, Oms: "Serve coerenza nei messaggi e linea comune" "Ciò che è importante è che i governi e le istituzioni scientifiche facciano un passo indietro, rivedano le prove e ci forniscano le informazioni più complete e di facile comprensione in modo che le persone possano intraprendere l'azione appropriata". L'Oms ha fatto sapere che è possibile che si possano ricavare dati sufficienti dagli studi in corso sui vaccini contro il coronavirus per sapere, entro la fine dell'anno, se uno dei rimedi sperimentali è abbastanza sicuro ed efficace da essere utilizzato a livello globale. Il chiarimento arriva dopo che Trump ha previsto che il vaccino potrebbe essere disponibile il mese prossimo e che una campagna di vaccinazione di massa negli Stati Uniti potrebbe iniziare poco dopo. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev