(Agenzia Vista) Washington, 23 giugno 2020 Trump: "Attaccata statua Andrew Jackson, vandali andranno in galera" "La scorsa notte abbiamo sventato un attacco ad un grande monumento, la statua di Andrew Jackson a Washington. Vorrei ringraziare le forze dell’ordine che hanno fatto un ottimo lavoro. Abbiamo lavorato in stretto contatto con i servizi segreti della Casa Bianca e hanno fatto davvero un bel lavoro. Molte persone stanno andando in prigione, stiamo valutando sentenze a lungo termine con il ‘Monuments Act’ contro questi vandali, anarchici, agitatori o come li volete chiamare. Sono cattive persone, non amano il nostro Paese e voglio mettere in chiaro che non abbatteranno i nostri monumenti.". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in partenza per l'Arizona. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev