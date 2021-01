(Agenzia Vista) Washington, 1 gennaio Trump augura buon anno e celebra il vaccino Covid: “Nessuno mi credeva ma ce l’abbiamo fatta” “Siamo stati pionieri nello studio delle terapie dei malati di Covid e abbiamo salvato migliaia di vite. Tutti gli esperti dicevano che non saremmo riusciti a trovare un vaccino entro la fine dell’anno. -Trump esagera- dicevano. E invece ce l’abbiamo fatta ben prima della fine del 2020. Ora il mondo ci ringrazia” sono le parole del presidente statunitense Donald Trump durante il discorso di fine anno per gli auguri ai concittadini. / Facebook The White House 00_59 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev