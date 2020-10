(Agenzia Vista) Nashville, 22 ottobre Trump-Biden Regolamento di conti a Nashville. L’analisi di Mario Sechi Il direttore dell'Agi Mario Sechi a Nashville (Tennessee) per seguire in diretta il secondo dibattito faccia a faccia tra Donald Trump e Joe Biden. Terreno di gioco un importante stato tradizionalmente repubblicano come il Tennessee. Ecco l'analisi alla vigilia del duello. Durata: 01_34 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev