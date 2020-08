(Agenzia Vista) New Jersey, 09 agosto 2020 Trump: "Biden vuole abbattere muro, vuole che i migranti si riversino nel nostro paese" SOTTOTITOLI "Il muro sarà completo entro la fine dell’anno, dobbiamo costruire qualche ulteriore miglio in zone che non avevamo realizzato fossero così difficili. Da quello che ho sentito Joe Biden, ’Sleepy Joe’, vuole abbattere il muro al confine. Vuole che le persone si riversino nel nostro paese. Loro vogliono i confini aperti, noi no.". Così il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso di una conferenza stampa nel New Jersey. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev