(Agenzia Vista) Washington, 12 aprile 2020 Trump: "Buona Pasqua, restiamo separati perché stiamo sconfiggendo la peste, poi ci riuniremo" Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: “Questa Pasqua è molto diversa dalle altre perché in molti casi saremo separati, solo fisicamente, dalle nostre chiese. Non saremo seduti uno accanto all’altro, come vorremmo essere. In questo momento, stiamo mantenendo la separazione, stiamo eliminando la peste” Fonte Facebook Donald Trump Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev