(Agenzia Vista) Usa, 23 dicembre 2020 Trump chiede modifiche per firmare pacchetto aiuti Congresso: "Non ha a che fare col Covid" Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto al Congresso di modificare il disegno di legge approvato lo scorso 21 dicembre sul pacchetto di aiuti da quasi 900 miliardi di dollari in risposta all'emergenza coronavirus. "Si chiama disegno di legge Covid, ma non ha quasi nulla a che fare con il Covid", ha detto Trump in un videomessaggio pubblicato su Twitter, nel quale ha definito il pacchetto "una vergogna", pieno di elementi "inutili". 01_21 White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev