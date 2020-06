(Agenzia Vista) Phoenix, 24 giugno 2020 Trump: "Covid-19 è uno nome strano, ma ce ne sono tanti" e propone "Kung Flu" "Come ho detto l’altra sera, non c’è mai stato niente a cui abbiano dato così tanti nomi, potrei darvene 19 o 20. “Wuhan” stava prendendo piede, “Coronavirus”, giusto, "Kung Flu””. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante un comizio a Phoenix. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev