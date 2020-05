Trump critica cautela Fauci. Oms: Covid 19 potrebbe non andarsene

Washington, 14 mag. (askanews) - La cautela "non è accettabile" nella riapertura secondo Donald Trump che è tornato ad attaccare Anthony Fauci. "Sono rimasto sorpreso dalla sua risposta, veramente, perché sapete, per me non è una risposta accettabile, soprattutto per quanto riguarda le scuole", ha dichiarato durante un incontro con il governatore del North Dakota, Doug Burgum e quello del Colorado Jared Polis alla Casa Bianca. Trump dice di volere una ripresa economica del Paese a breve termine: "Penso che avremo un favoloso quarto trimestre", ha affermato.Non solo gli Usa, ormai, ma tutti i Paesi, dal Regno Unito al Pakistan iniziano a revocare gradualmente le restrizioni per cercare di frenare l'epidemia. E dall'Oms arriva un'indicazione chiara: bisogna imparare a conviverci. Il Covid 19 potrebbe "non andare mai via" e diventare una malattia come l'HIV con cui l'umanità dovrà imparare ad avere a che fare, ha avvertito l'Organizzazione mondiale della sanità, mentre il bilancio delle vittime globale si avvicina a 300 mila.Gli Usa, il Paese più colpito al mondo con più di 1.800 morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 84.000 morti, continuano ad accusare la Cina per aver cercato di spiare i loro ricercatori dedicati alla lotta contro il nuovo coronavirus. E per la gravità della crisi, che, al di là del suo terribile bilancio umano (4,3 milioni di casi), ha messo KO interi settori dell'economia.Secondo gli Stati Uniti, il settore sanitario, ma anche i settori farmaceutico e di ricerca, sono "presi di mira" dal Dragone che, tramite hacker, studenti o ricercatori, starebbe cercando di rubare il loro lavoro sul vaccino.