Trump fa ripartire a campagna elettorale nonostante il Covid

Milano, 10 ott. (askanews) -Donald Trump riprende la sua campagna elettorale e lo fa di sabato, mentre viene cancellato il dibattito - duello del 15 ottobre con il suo contendente Joe Biden. Il presidente Usa ha assicurato di sentirsi bene, di non prendere più farmaci per il coronavirus, ma deve ancora avere l'esito del test che certifichi che sia guarito dal Covid 19. Tuttavia dal suo team medico è stato autorizzato a riprendere gli impegni pubblici. Interviene sul tema "legge e ordine" dal un balcone della Casa Bianca con una folla (con mascherina) sul prato sottostante.Mentre lunedì le persone al raduno previsto in Florida riceveranno un controllo della temperatura, le mascherine che saranno incoraggiate a indossare e accesso al disinfettante per le mani.Biden invece sabato 10 ottobre si recherà nella città di Erie, in Pennsylvania nord-occidentale, uno stato strategico per la vittoria di Trump contro la democratica Hillary Clinton nelle elezioni del 2016. Biden ha fatto della contea una priorità assoluta.Intanto la questione del dibattito cancellato resta centrale, per Trump era una "perdita di tempo", ma per Biden è una "vergogna". Restano comunque ancora due appuntamenti: i duelli del 22 e 29 ottobre.