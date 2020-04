Trump ferma l'immigrazione per "proteggere i lavoratori Usa"

Washington, 23 apr. (askanews) -afp 23.14 upsoundpiù generiche Usa(cop afp 2.28 volendo)Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di avere firmato un decreto che sospende temporaneamente la concessione di green card per proteggere i lavoratori americani in crisi a causa del coronavirus.Ups00.04"Per proteggere i grandi lavoratori americani ho appena firmato un ordine esecutivo temporaneo che sospende temporaneamente l'immigrazione negli Stati Uniti. Ciò garantirà a tutti gli americani disoccupati di ogni condizione di essere in prima fila quando l'economia ripartirà", ha annunciato nel corso del consueto punto stampa sull'emergenza coronavirus.La sospensione avrà una durata iniziale di 60 giorni. Contrariamente a quanto affermato in precedenza, l'inquilino della Casa Bianca ha fatto intendere che la misura non riguarderà i visti di lavoro temporanei, ma le sole green card, permessi di residenza permanenti. Un prolungamento della sospensione sarà esaminato a tempo dovuto, ha concluso.