(Agenzia Vista) Usa, 11 luglio 2020 Trump e il messaggio ai trafficanti di droga: "Non avvelenerete i nostri cittadini" Il presidente degli Usa Donald Trump in conferenza stampa al SOUTHCOM Enhanced Counternarcotics Operations: "Il nostro messaggio ai trafficanti di droga è forte e chiaro: non minaccerai i nostri cittadini, non avvelenerai i nostri figli e non ti infiltrerai nei nostri confini". / WhiteHouse.gov Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev