(Agenzia Vista) Usa, 28 luglio 2020 Trump in Carolina del Nord nella fabbrica che studia il vaccino Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in visita alla FUJIFILM Diosynth Biotechnologies in Carolina del Nord per osservare il lavoro del progetto “Operation Warp Speed”, la partnership tra governo federale, comunità scientifica e settore privato per sviluppare e consegnare il vaccino anti Covid in tempi record. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev